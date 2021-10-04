К тюрьме, где находится Саакашвили, прибыл спецназ

Силы полиции наращивают группировку у Руставской тюрьмы, где сейчас находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, передает с места корреспондент «Звезды». На кадрах видно, что к месту заключения прибыл спецназ.

Напомним, политика задержали в Тбилиси, куда он прибыл накануне выборов в органы государственной власти. За несколько часов до этого политик обратился к народу через соцсети.

Впоследствии стало известно, что адвокатам бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не дали возможности встретиться со своим подзащитным.