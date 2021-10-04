Сотрудника посольства Северной Македонии в РФ объявили персоной нон грата

В МИД РФ сообщили, что временному поверенному в делах Северной Македонии в России вручили ноту об объявлении персоны нон грата сотрудника посольства в Москве.

Как подчеркнули в ведомстве, данная мера была ответом на действия против российского дипломата в августе.

«Данная мера является ответом на принятое в августе северомакедонской стороной ничем не обоснованное решение объявить persona non grata дипломата посольства России в Скопье», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дипломата России в Северной Македонии объявили персоной нон грата уже после завершения его командировки в конце августа текущего года.

В МИД РФ подчеркнули, что подобные решения Скопье наносят ущерб отношениям двух государств. Также в ведомстве рассказали, что в ответ на недружественные действия будут приняты меры.