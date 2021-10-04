На Украине опровергли возобновление транзита газа в Венгрию

Гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон опроверг информацию о том, что «Газпром» возобновил транзит газа через Украину в Венгрию.

«Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами», - сообщил Макогон в соцсетях.

Напомним, накануне со ссылкой на информацию оператора FGSZ сообщалось, что прокачка на венгерско-украинской границе составляет чуть более 200 тысяч кубометров в час.

Ранее в Венгрии заявили о прекращении транзита газа через Украину с 3 октября. За три дня наступившего месяца объемы поставки газа через Украину сокращались и дошли до нуля.

Прокачка через пункт «Берегово» 1 и 2 октября составляла 4,8 и 2,3 миллиона кубометров соответственно. При этом 30 сентября этот показатель составлял 18,5 миллиона кубометров.