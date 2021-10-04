Мурашко заявил, что ВОЗ не предъявляла претензии к качеству «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения не имела вопросов к российскому препарату для вакцинации от коронавируса «Спутник V», претензии касались документации. Об этом в понедельник заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Нам нужно было оформить и передать пакет документов по определенным правилам, они сейчас дооформлены, вносятся. Те разногласия, которые были, все сняты», - рассказал он на пленарной сессии форума «Биотехмед».

По словам главы Минздрава, замечаний по поводу качества вакцины у представителей организации не было.

Ранее Мурашко сообщил, что все преграды для признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ сняты. Министр отметил, что для окончательного принятия российского препарата на законодательном уровне осталось лишь уладить административные процедуры.