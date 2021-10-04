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Мурашко заявил, что ВОЗ не предъявляла претензии к качеству «Спутника V»

Майя Мусиенко
11:20 04.10.2021
По его словам все разногласия, касающиеся документов, были решены.
Мурашко заявил, что ВОЗ не предъявляла претензии к качеству «Спутника V»
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Всемирная организация здравоохранения не имела вопросов к российскому препарату для вакцинации от коронавируса «Спутник V», претензии касались документации. Об этом в понедельник заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Нам нужно было оформить и передать пакет документов по определенным правилам, они сейчас дооформлены, вносятся. Те разногласия, которые были, все сняты», - рассказал он на пленарной сессии форума «Биотехмед».

По словам главы Минздрава, замечаний по поводу качества вакцины у представителей организации не было.

Ранее Мурашко сообщил, что все преграды для признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ сняты. Министр отметил, что для окончательного принятия российского препарата на законодательном уровне осталось лишь уладить административные процедуры.

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