Мурашко сообщил о снятии всех барьеров для признания «Спутника V» в ВОЗ

Глава Миндзрава РФ Михаил Мурашко после встречи с представители Всемирной организации здравоохранения визит в Женеве сообщил, что все преграды для признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ сняты. Как отметил глава ведомства, для того, чтобы ее окончательно принять на законодательном уровне, осталось уладить только административные процедуры.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на своей личной странице в Тwittеr поблагодарил Михаила Мурашко за визит, и назвал встречу в Женеве конструктивной. В ходе нее, в частности, обсуждалась и процедура включения российской вакцины от COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения.

Как заявлял ранее Михаил Мурашко, взаимного признания государствами G20 факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами имеет огромное значение для возможности перемещаться за границу, будучи уже привитым одной из вакцин от коронавируса из списка ВОЗ.