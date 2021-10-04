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Военный эксперт рассказал, как ракета «Циркон» изменит соотношение сил на море

Анна Назайкина
11:09 04.10.2021
Ранее ВМФ России впервые произвел пуск гиперзвуковой ракеты с атомной подлодки «Северодвинск».
Военный эксперт рассказал, как ракета «Циркон» изменит соотношение сил на море
© Фото: Министерство обороны РФ
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Очередные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» подтвердили успешность данной системы. Об этом в беседе со «Звездой» заявил военный эксперт Иван Коновалов. По его словам, данная ракета изменит соотношение сил на морском театре военных действий в пользу России.

«Испытания с разных платформ говорят о том, что система состоялась. Я думаю, что дальше следует начать разрабатывать наследника “Циркона”...“Циркон”, конечно, сильно поменяет соотношение сил на морском театре военных действий. Безусловно, это так. В пользу Российской Федерации конечно же», - сказал он.

Также, утверждает Коновалов, успешный пуск гиперзвуковой ракеты с подлодки в данный момент анализируют во всем мире.

«Проект состоялся, система проходит испытания - это уже данность. Это серьезный момент для размышлений в штабах и министерствах обороны других стран. Думаю, там будут соответствующие выводы сделаны», - добавил эксперт.

Ранее ВМФ РФ впервые произвел пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря.

Отмечается, что полет ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель. Испытательная стрельба ракетой «Циркон» с атомной подводной лодки была признана успешной.

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