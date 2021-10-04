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ВКС предупредили о 15 опасных сближениях с российскими спутниками в этом году

Тимур Шерзад
10:52 04.10.2021
Сегодня для Космических войск вовсе не обычный понедельник - они отмечают свой профессиональный праздник. Ведь 4 октября 1957 года с Байконура был запущен первый искусственный спутник Земли. 
ВКС предупредили о 15 опасных сближениях с российскими спутниками в этом году
© Фото: Arek Socha, Pixabay
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ВКС предупредили о 15 опасных сближениях космических объектов со спутниками российской орбитальной группировки в этом году. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2021 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС провели более 3,5 тысячи специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых выдали 15 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки», - говорится в сообщении.

Также в оборонном ведомстве России отметили, что было обнаружено и принято на сопровождение около 1 700 космических объектов. Также Космические войска проконтролировали вывод на орбиту более 1 450 космических аппаратов. Были обеспечены прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования около 270 космических объектов. 

Напомним, сегодня для Космических войск вовсе не обычный понедельник - они отмечают свой профессиональный праздник. Ведь 4 октября 1957 года с Байконура был запущен первый искусственный спутник Земли. 

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