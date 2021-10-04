В России отмечается День космических войск

В России 4 октября отмечается День космических войск. В этот день в 1957 году с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли.

Космические войска сегодня входят в состав Воздушно-космических сил РФ и выполняют задачи в составе воинских частей на космодроме Плесецк, 15-й армии особого назначения ВКС, Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, Главного центра предупреждения о ракетном нападении и Главного центра разведки космической обстановки.

Военнослужащие и гражданский персонал в их составе наблюдают за объектами в космосе и выявляют угрозы России в космосе и из космоса, обеспечивают высшие звенья управления информацией об обнаружении стартов баллистических ракет и предупреждениями о ракетном нападении, выполняют запуск космических аппаратов, управляют спутниковыми системами военного и гражданского назначения.

Как рассказали в Минобороны России, в войсках активно ведут работу по вводу в эксплуатацию новейших образцов вооружения, военной и специальной техники. Для оснащения соединений и воинских частей перспективными образцами вооружения ведутся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию систем и комплексов нового поколения.