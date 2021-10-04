ФСБ показала кадры задержания террористов «Хизб ут-Тахрир»* в Москве

Федеральная служба безопасности РФ показала кадры задержания восьми террористов из запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Ранее стало известно, что ФСБ удалось пресечь деятельность ячейки МТО, были задержаны два главаря и шесть участников.

«Установлено, что члены террористической структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого “всемирного халифата”, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», - говорится в сообщении.

Было добавлено, что у задержанных изъяли запрещенные пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации.

Следователи возбудили уголовное дело. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.