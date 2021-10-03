«Грузинская мечта» лидирует на выборах в Грузии с 48,56% голосов
Оппозиционная партия Михаила Саакашвили расположилась на втором месте за правящей партией.
© Фото: Пресс-служба Б. Иванишвили, РИА Новости
Стали известны первые результаты местных выборов в Грузии. По данным местной Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 06:45 по московскому времени в лидеры выбилась правящая партия «Грузинская мечта» с 48,56% голосов.
Следом за ней расположилась оппозиционная партия бывшего президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» и ее 31,23%. Результаты опубликованы на официальном сайте ЦИК.
Ранее здание парламента Грузии забаррикадировали на случай угрозы беспорядков и штурма из-за несогласия с первыми итогами муниципальных выборов в стране. Рядом с ним в несколько рядов установлены железные ограждения и забор с шипами.