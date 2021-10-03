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Welt: Евросоюз планирует создать военную миссию на Украине

Елизавета Потейчук
09:39 03.10.2021
В ЕС планируют организовать военную учебную миссию на территории Украины. По мнению представителей ведомства, миссия может стать проявлением солидарности к украинской стороне.
Welt: Евросоюз планирует создать военную миссию на Украине
© Фото: РИА Новости
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Европейский союз считает нужным организовать на Украине свою военную учебную миссию. Миссия получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине).

Как сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ ЕС, в европейском внешнеполитическом ведомстве полагают, что данная миссия могла бы стать «выражением солидарности с Украиной» в свете якобы имеющей место «военной активности» России рядом с украинской границей, а также на фоне ситуации с Крымом.

Иные методы, при помощи которых Евросоюзу удалось бы поспособствовать повышению военного потенциала украинской армии, также указаны в документе. В публикации сказано, что в данном случае имеется в виду расширение консультативной миссии ЕС, существующей с 2014 года, по реформе сектора гражданской безопасности Украины. Руководители МИД и минобороны Украины написали «конфиденциальное письмо» главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, дабы  создать учебную миссию в конце июля.

Ранее Украине спрогнозировали тяжелый кризис в зимнее время из-за нехватки газа. Об этом заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

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