Welt: Евросоюз планирует создать военную миссию на Украине

Европейский союз считает нужным организовать на Украине свою военную учебную миссию. Миссия получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине).

Как сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ ЕС, в европейском внешнеполитическом ведомстве полагают, что данная миссия могла бы стать «выражением солидарности с Украиной» в свете якобы имеющей место «военной активности» России рядом с украинской границей, а также на фоне ситуации с Крымом.

Иные методы, при помощи которых Евросоюзу удалось бы поспособствовать повышению военного потенциала украинской армии, также указаны в документе. В публикации сказано, что в данном случае имеется в виду расширение консультативной миссии ЕС, существующей с 2014 года, по реформе сектора гражданской безопасности Украины. Руководители МИД и минобороны Украины написали «конфиденциальное письмо» главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, дабы создать учебную миссию в конце июля.

Ранее Украине спрогнозировали тяжелый кризис в зимнее время из-за нехватки газа. Об этом заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.