Пожар свыше 500 квадратных метров произошел в доме культуры Нижнего Новгорода

В неэксплуатируемом здании дома культуры имени Ленина в Нижнем Новгороде произошло возгорание. По последним данным, площадь пожара превысила 500 квадратных метров.

Как сообщает региональное МЧС, горению подверглись кровля и внутренние помещения здания. Подразделения спасателей привлекают по рангу 1 «Бис».

«В 04.46 03.10.2021 поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании (ДК им. В.И. Ленина) по адресу: г.о. г. Н. Новгород, Канавинский район, ул. Октябрьской Революции, д. 33. Пожарно – спасательные подразделения привлекаются по рангу 1 «Бис», происходит горение кровли и внутреннего пространства здания на площади 500 кв.м.», - сообщили в ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Ранее крупный пожар произошел на складе горючих материалов в Балашихе. В МЧС сообщалось, что площадь пожара составляет 1 600 квадратных метров.