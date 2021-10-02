Пожар площадью 1600 квадратных метров произошел на складе в Балашихе

«02.10.2021 в 05.15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Балашиха, микрорайон Салтыковка, владение 83», - сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

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