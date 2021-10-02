Пожар площадью 1600 квадратных метров произошел на складе в Балашихе
Возгорание произошло на складе горючих материалов. Спасатели МЧС проводят мероприятия по локализации пожара.
© Видео: valentina_26.01.90, Instagram © Фото: МЧС РФ
В городском округе Балашиха произошло возгорание на складе горючих материалов. По данным оперативной информации, площадь пожара составляет 1 600 квадратных метров.
«02.10.2021 в 05.15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Балашиха, микрорайон Салтыковка, владение 83», - сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
На данный момент экстренные службы локализуют возгорание. В тушении пожара задействованы 28 человек и 21 единица техники.
Ранее склад с изоляционными материалами горел в Новой Москве. Во время возгорания существовала угроза перехода пламени на соседнее помещение.