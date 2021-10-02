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Названа явка на муниципальных выборах в Грузии

Валентина Пескова
22:26 02.10.2021
Как подсчитали в ЦИКе, в выборах муниципальных властей приняли участие 1 815 776 человек.
Названа явка на муниципальных выборах в Грузии
© Фото: Стрингер РИА Новости
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Представитель Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани сообщила, что на 20.00 по местному времени (19.00 часов по Москве) явка на выборы в местные органы власти составила 1 815 776 человек. Первые цифры комиссия стали известны после закрытия участков.

«В выборах приняли участие 1 815 776 человек, что составляет 51,92% от общего числа избирателей», - цитирует Иоселиани ТАСС.

Представитель ЦИК добавила, что процесс голосования в основном проходил в спокойной обстановке.

Напомним, в Грузии жители 64 городов и районов сегодня выбирали мэров и депутатов в местные органы управления. Так, за должность мэра Тбилиси борются сразу 16 кандидатов,  что является рекордным количеством за всю историю местных выборов.

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