Названа явка на муниципальных выборах в Грузии

Представитель Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани сообщила, что на 20.00 по местному времени (19.00 часов по Москве) явка на выборы в местные органы власти составила 1 815 776 человек. Первые цифры комиссия стали известны после закрытия участков.

«В выборах приняли участие 1 815 776 человек, что составляет 51,92% от общего числа избирателей», - цитирует Иоселиани ТАСС.

Представитель ЦИК добавила, что процесс голосования в основном проходил в спокойной обстановке.

Напомним, в Грузии жители 64 городов и районов сегодня выбирали мэров и депутатов в местные органы управления. Так, за должность мэра Тбилиси борются сразу 16 кандидатов, что является рекордным количеством за всю историю местных выборов.