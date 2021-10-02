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Под Волгоградом автобус с детьми-спортсменами столкнулся с «Нивой»

Валентина Пескова
20:49 02.10.2021
Автомобиль при обгоне на трассе в Городищенском районе столкнулся по касательной с микроавтобусом и врезался в столб.
Под Волгоградом автобус с детьми-спортсменами столкнулся с «Нивой»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Легковая машина Chevrolet Niva, совершая обгон на трассе в Волгоградской области, столкнулась с микроавтобусом. Как сообщили в ГУ МВД по региону, в микроавтобусе ехали дети из спортивной школы и двое сопровождавших их взрослых.

«В автобусе ехали 14 детей из новоаннинской спортшколы, которые были в Новом Рогачике на соревнованиях. Никто из них не пострадал», - цитирует сообщение полиции РИА Новости.

По данным ведомства, ДТП произошло около 15.00 на трассе в Городищенском районе. Автомобиль при обгоне по касательной столкнулся с микроавтобусом, после чего врезался в столб. Сообщается, что при аварии пострадал только водитель «Нивы». При этом у водителя микроавтобуса есть положенные документы на перевозку детей.

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