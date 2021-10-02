В Раде считают транзит газа из России в Венгрию угрозой развала Украины

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что транзит российского голубого топлива в Венгрию в обход территории Украины может привести к развалу украинской экономики и страны в целом. По его словам, это произошло из-за «бездумной преступной экономической и политической позиции власти».

«Все это было сделано в угоду их американских партнёров и точно не бесплатно, которые так хотели продавать свой сжиженный газ Европе, но проиграли рынок России. А Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее», - пишет Кива в своем Telegram-канале.

Венгрия заключила контракт с «Газпромом» на поставку газа до 2036 года. Теперь 3,5 миллиарда кубометров голубого топлива в год будут поступать через Сербию, и еще миллиард - через Австрию. Договор вступает в силу с 1 октября, решение которого можно будет изменить через десять лет.

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