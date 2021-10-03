Шесть человек погибли при крушении самолета в Италии
Воздушное судно рухнуло на закрытое на ремонт здание парковки в городе Сан-Донато-Миланезе.
© Видео: twitter, @DUNDARKESAPLI © Фото: instagram, boiadiuncane
В итальянском городе Сан-Донато-Миланезе недалеко от Милана частный самолет упал на задние парковки, закрытое на ремонт. По данным издания RaiNews, при крушении погибли шесть человек - пилот и пятеро пассажиров.
На место крушения прибыли экстренные службы. Самолет направлялся в Сардинию из аэропорта Линате. Причины трагедии пока не установлены.
В июле в американском штате Калифорния потерпел крушение пассажирский самолет бизнес-класса. В результате инцидента произошел лесной пожар.