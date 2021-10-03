Контракт Москвы и Венгрии на поставку газа: за что Украина обиделась на Россию

Чиновники на Украине искренне возмутились тем, что Венгрия, устав от постоянных проблем с посредниками, заключила напрямую с Москвой контракт на поставку газа по Турецкому потоку с фиксированной ценой и сроком на 15 лет. Москва и Венгрия сделали это сами, не согласовывая свои действия с Украиной.

И Киев теперь таким образом лишается реверсного газа, денег и возможности безнаказанно воровать топливо. А главное - теряет рычаг давления и бесконечного шантажа России и Европы. Реакция Украины была абсолютно предсказуемой: крики, протесты, угрозы пожаловаться Брюсселю и дать «безжалостный ответ».

В то же время Венгрия теперь может вообще не беспокоиться о скачках цен на газ, не переживать о холодной зиме и о проблемах отопления. А Киеву прост корректно и дипломатично напомнили, что не потерпят вмешательства в свои внутренние дела и будут решать сами - с кем, когда и какие контракты заключать.

Самостоятельный шаг вперед, который сделала Венгрия на этой неделе, буквально взорвал ленты мировых новостей. Власти страны, не дожидаясь наступления зимы, которая, по прогнозам синоптиков в Европе будет холодной, в понедельник напрямую с Газпромом подписали контракт на поставки газа на выгодных для себя условиях. А уже в пятницу в 07.00 по московскому времени в газотранспортную систему началась подача топлива для Венгерского потребителя.

«Венгрия подписала договор с "Газпромом" по которому она будет покупать ежегодно по 4,5 миллиарда кубов и 3,5 миллиарда кубов, то есть большая часть будут идти из Сербии. То есть фактически по Турецкому потоку. Из России он приходит в Турцию, из Турции в Болгарию, из Болгарии в Сербию и оттуда в Венгрию», - пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Подписав контракт с «Газпромом», Венгрия продемонстрировала всему миру, что энергобезопасность и благополучие своих граждан ставит выше сиюминутных Европейских политических трендов. И никакая, так называемая Европейская солидарность, не стоит страданий жителей этой центрально-европейской страны.

«Для Венгрии энергоснабжение - это вопрос безопасности, экономики и независимости, а не политики. Квартиры и дома не могут обогреваться политическими манифестами, только газом», - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийарто.

Контракт на поставки российского газа рассчитан на 15 лет и все это время он будет идти по газопроводу «Турецкий поток», а значит в обход Украины, которая традиционно зарабатывала на перекачке российского газа в Европу. В Незалежной, по уже сложившейся и с завидным постоянством повторяющейся традиции, обвинили правительство Виктора Орбана в предательстве демократических принципов и прямом сговоре с Кремлем.

Подробнее смотрите в репортаже Виталия Акиньшина в программе «Главное с Ольгой Беловой».