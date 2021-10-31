В Москве увеличился объем вакцинации от COVID-19 в 4-5 раз с августа

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что жители Москвы начали активно прививаться от коронавирусной инфекции в период нерабочих дней. Он отметил, что объем вакцинации вырос до пяти раз.

«Мы видим, что активно возобновилась вакцинация. Объем ее увеличился в 4-5 раз по сравнению с периодом конца августа месяца, когда она упала до минимальных значений», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Он добавил, что активно начали прививаться пожилые москвичи, к чему власти их в последнее время активно призывали.

Напомним, что в Москве нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существует несколько, по ее мнению, основных причин новой волны коронавируса. Среди них Попова выделила, в частности, отсутствие надлежащего контроля за соблюдением мер профилактики, а также игнорирование вируса населением.