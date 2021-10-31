Мясников назвал способ обнаружить рак во время приема пищи

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что изменение вкусовых рецепторов может быть симптомом опухоли головного мозга. Необходимо обращать внимание на то, если во рту появляется привкус горького, кислого или металлического.

«Об этом многие забывают, но иногда за этим, редко, может стоять опухоль мозга», - сказал врач в эфире канала «Россия-1».

Причиной этому, вероятно, по словам Мясникова, становится и защемленный нерв.

Ранее Александр Мясников развеял популярный миф о том, что для поддержания здоровья желудка необходимо есть суп. По словам медика, это блюдо может привести к негативным последствиям для организма из-за того, что является достаточно жирным и соленым.