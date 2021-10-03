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В Минпросвещения обещают не вводить массовый локдаун в школах из-за COVID-19

Валентина Пескова
14:54 03.10.2021
Глава ведомства Сергей Кравцов сообщил, что среди российских школ менее 0,1% находятся на карантине в связи с инфекцией коронавируса.
В Минпросвещения обещают не вводить массовый локдаун в школах из-за COVID-19
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости
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В России не планируется вводить массовый локдаун в школах и объявлять карантин в связи с коронавирусом. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, среди российских школ сейчас находятся на карантине менее 0,1% учебных заведений.

«Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует ситуация. Какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем», - цитирует ТАСС министра просвещения РФ.

Как сообщалось в конце сентября, в России начали готовиться к третьей волне COVID-19. На данный момент самая сложная ситуация наблюдается в Архангельской области, где пустуют 10 классов. На удаленное обучение переходят и некоторые средние специальные и высшие учебные заведения.

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