В Минпросвещения обещают не вводить массовый локдаун в школах из-за COVID-19

В России не планируется вводить массовый локдаун в школах и объявлять карантин в связи с коронавирусом. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, среди российских школ сейчас находятся на карантине менее 0,1% учебных заведений.

«Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует ситуация. Какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем», - цитирует ТАСС министра просвещения РФ.

Как сообщалось в конце сентября, в России начали готовиться к третьей волне COVID-19. На данный момент самая сложная ситуация наблюдается в Архангельской области, где пустуют 10 классов. На удаленное обучение переходят и некоторые средние специальные и высшие учебные заведения.