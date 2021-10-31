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Гинцбург рассказал, что может улучшить состояние при постковидном синдроме

Кира Тило
04:17 31.10.2021
По словам эксперта, одна из причин постковидного синдрома - циркуляция иммунных комплексов, которые способны вызывать различные воспаления.
Гинцбург рассказал, что может улучшить состояние при постковидном синдроме
© Фото: Постковид Saman Abesiriwardana Keystone Press Agency Globallookpress
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Состояние пациента при постковидном синдроме может улучшить вакцинация от коронавируса. Так считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он подчеркнул, что на данный момент никаких экспериментальных работ на эту тему не было.

«До сих пор плохо понятно, чем обусловлен постковидный синдром. Наверное, одна из причин - циркуляция иммунных комплексов, которые способны вызывать различные воспаления, они забивают почки и другие органы. Поэтому дополнительное усиление иммунитета приводит к тому, что этих иммунных комплексов становится меньше, и если это действительно так, то я не исключаю такой эффект», - цитирует Гинцбурга РИА Новости. 

Ранее Гинцбург объяснил, почему «Спутник V» до сих пор не признан ВОЗ и ЕМА. По его словам, российское и европейское законодательства по регистрации вакцин плохо гармонизированы друг с другом. В связи с этим, в частности, российский препарат «Спутник V» все еще не был легализован со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

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