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Гинцбург объяснил, почему «Спутник V» до сих пор не признан ВОЗ и ЕМА

Анна Берестовая
03:36 31.10.2021
Глава Центра Гамалеи объяснил, что мешает ЕМА и ВОЗ признать «Спутник V».
Гинцбург объяснил, почему «Спутник V» до сих пор не признан ВОЗ и ЕМА
© Фото: Lev Vlasov Keystone Press Agency Globallookpress
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Российское и европейское законодательства по регистрации вакцин плохо гармонизированы друг с другом. В связи с этим, в частности, российский препарат «Спутник V» все еще не был легализован со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

Соответствующее мнение высказал директор НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Специалист объяснил, что вакцинный препарат может оцениваться по разным параметрам, из-за чего сложно достичь соответствия отечественной оценки и зарубежной.

«Это не говорит о том, что российская или зарубежная система плохая. Просто они разные», - заметил медик.

Он указал, что в случае, если бы ориентиром для признания препарата в Европе служила практика, вакцина была бы зарегистрирована намного быстрее, так как уже продемонстрировала свою высокую эффективность. Тем не менее, согласно его словам, ЕМА и, частично, Всемирная организация здравоохранения, не стремятся это воспринимать.

Глава Центра Гамалеи указал, что европейское сообщество почти ни разу не признало российские препараты в принципе. В случае, когда разработки российских специалистов проникали на рынок Европы, они выпускались под брендами европейских фармацевтических гигантов.

«С нашей вакциной мы так поступить не можем», - цитирует Гинцбурга «Вечерняя Москва».

Ученый заметил, что в настоящее время в мире наблюдается очень сильная конкуренция среди производителей вакцин. Также он выразил надежду, что в ближайшее время «Спутник V» будет зарегистрирован ВОЗ.

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