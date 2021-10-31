Грузовой корабль «Прогресс» совершит рекордный годовой полет на МКС

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-19», который готовят к запуску на Международную космическую станцию в феврале 2022 года, проведет рекордное количество времени на МКС. Согласно составленной на сегодняшний день программе, полет судна в составе станции продлится 370 суток.

До этого, в 2021 году, «Прогресс МС-14» уже устанавливал аналогичный рекорд. Тогда он впервые среди кораблей своего семейства пробыл на МКС 369 дней. Всего с 1978 года было осуществлено 170 запусков различных кораблей «Прогресс». Будущий пуск грузового космического судна, как пишет РИА Новости, намечен на 15 февраля следующего года.

Ранее сообщалось, что «Прогресс МС-18» пристыковался к Международной космической станции ночью 30 октября. Доставленный ракетой носителем «Союз-2.1а» корабль прибыл с целью доставки необходимых грузов на российский сегмент МКС.