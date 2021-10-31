СМИ сообщили о грандиозной киберкраже данных мировых лидеров и звезд

Пресса сообщила, что один из британских ювелирных домов подвергся «виртуальному ограблению». В результате произведенного цифрового нападения злоумышленники якобы сумели заполучить личные данные мировых лидеров, магнатов и известных актеров.

Согласно информации СМИ, к настоящему моменту в даркнете уже были размещены 69 тысяч документов с конфиденциальными сведениями. Так, к примеру, в числе опубликованных файлов будто бы оказались те, что содержат данные об экс-президенте США Дональде Трампе, популярнейшем футболисте Дэвиде Бекхеме, голливудском актере Томе Хэнксе и так далее.

Как указывает газета Mail on Sunday, хакеры, осуществившие кибератаку, заявили, что размещенные в Сети сведения об 11 тысячах состоятельных клиентов ювелирного дома составляют только 1% всех полученных ими файлов. Согласно изданию, мировые эксперты ожидают, что в дальнейшем киберпреступники выступят с требованием выкупа в валюте, подобной биткоину, либо в драгоценностях.