Актриса Ольга Прокофьева госпитализирована с COVID-19

Актриса Ольга Прокофьева, известная по роли в сериале «Моя прекрасная няня», госпитализирована с заражением коронавирусной инфекцией. Как сообщает Mash, артистка вернулась в Москву из Краснодара и пожаловалась на кашель. После положительного результата ПЦР-теста, она приступила к лечению на дому, но ее состояние ухудшилось - пришлось вызвать скорую помощь.

Судя по результатам КТ органов грудной клетки, у актрисы легкая степень заражения. У нее ослаблено дыхание.

Ранее актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала своим фанатам, что заболела коронавирусом. Сообщается о ее госпитализации. Состояние Гузеевой оценивается как стабильное.