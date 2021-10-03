ДТП с автобусом и легковушкой в Ангарске попало на видео

В городе Ангарск Иркутской области произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. В результате инцидента 14 человек были доставлены в медучреждение - у четверых выявлены травмы. Следственный комитет инициировал доследственную проверку.

Момент столкновения попал за запись видеорегистратора автобуса. Машина проезжала перекресток и получила сильный удар в бок, после чего снесла ограждение и врезалась в столб.

Ранее на трассе Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре произошла авария, в результате которой автобус с пассажирами опрокинулся в кювет. Госпитализированы девять человек, среди них - пятилетний ребенок.