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Свыше килограмма гвоздей, гаек и шурупов извлекли из желудка мужчины

Елизавета Потейчук
13:21 03.10.2021
Мужчина обратился к врачам из-за болей желудке, хотя скрыл факт того, что некоторое время глотал металлические предметы.
Свыше килограмма гвоздей, гаек и шурупов извлекли из желудка мужчины
© Фото: Klaipėdos universitetinė
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В литовской больнице хирурги извлекли более килограмма гвоздей, шурупов, гаек и других инородных тел из желудка мужчины. Несмотря на то, что мужчина обратился к врачам с жалобами на боли в желудке, он не рассказал медикам что определенное время проглатывал металлические предметы.

Большое количество инородных тел было обнаружено врачами после проведения рентгеновского снимка. Со слов медиков, мужчина начал глотать металлические предметы месяц назад после отказа от алкоголя.

«Поскольку невозможно извлечь такое количество инородных тел эндоскопически, мы срочно удалили их хирургическим путем. Во время трехчасовой операции под рентгенологическим контролем достали все, даже самые маленькие инородные тела из желудка пациента», - цитирует слова хирурга Шарунаса Дайлиденаса пресс-служба Клайпедской университетской больницы.

Ранее томские врачи удалили пациентке опухоль весом в 12 килограмм. Операция по ее удалению длилась на протяжении четырех часов.  Новообразование исходило из желудка, врастало в поперечно-ободочную кишку и дало метастазы в левую долю печени.

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