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Яркие кадры обрушения горящего моста в Риме опубликованы в Сети

Елизавета Потейчук
12:42 03.10.2021
В результате масштабного пожара частично обрушился один из старинных мостов над Тибром - мост Индустрии. Информации о пострадавших не поступало.
© Видео: Luca Emme, You Tube © Фото: emergenzavvf, twitter
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Мост Индустрии, один из старинных мостов над рекой Тибр в Риме, частично обрушился в результате пожара. Согласно информации столичной пожарной службы, был нанесен серьезный ущерб трубам газоснабжения и проложенным под мостом электрическим кабелям. Свыше 180 семей, проживающих на территории Рима, остались без света.

В римском районе Остиенсе была возведена конструкция длиной в 131 метр. Жители столицы Италии придумали ей название «Железный мост».Мост построили в 1862-1863 годах для соединения железнодорожного вокзала Термини с портовым городом Чивитавеккья.

Пожарные пытались ликвидировать возгорание практически всю ночь. Сейчас городскими властями ведется активная работа по восстановлению электроснабжения в Остиенсе и решаются проблемы, связанные с нормализацией дорожного движения на данном участке Рима.
Причины и обстоятельства происшествия еще не установлены. Пожарные полагают, что на возгорание моста повлияло короткое замыкание в системе электроснабжения. Пострадавших нет.

Ранее в Пермском крае обрушился надземный пешеходный переход. Грузовик, проезжавший с поднятым кузовом под надземным пешеходным переходом, сбил конструкцию, в результате чего спровоцировал обрушение моста.

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