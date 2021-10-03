Яркие кадры обрушения горящего моста в Риме опубликованы в Сети

Мост Индустрии, один из старинных мостов над рекой Тибр в Риме, частично обрушился в результате пожара. Согласно информации столичной пожарной службы, был нанесен серьезный ущерб трубам газоснабжения и проложенным под мостом электрическим кабелям. Свыше 180 семей, проживающих на территории Рима, остались без света.

В римском районе Остиенсе была возведена конструкция длиной в 131 метр. Жители столицы Италии придумали ей название «Железный мост».Мост построили в 1862-1863 годах для соединения железнодорожного вокзала Термини с портовым городом Чивитавеккья.

Пожарные пытались ликвидировать возгорание практически всю ночь. Сейчас городскими властями ведется активная работа по восстановлению электроснабжения в Остиенсе и решаются проблемы, связанные с нормализацией дорожного движения на данном участке Рима.

Причины и обстоятельства происшествия еще не установлены. Пожарные полагают, что на возгорание моста повлияло короткое замыкание в системе электроснабжения. Пострадавших нет.

Ранее в Пермском крае обрушился надземный пешеходный переход. Грузовик, проезжавший с поднятым кузовом под надземным пешеходным переходом, сбил конструкцию, в результате чего спровоцировал обрушение моста.