Четыре человека погибли в ДТП с большегрузом под Калугой

Четыре человека погибли в результате ДТП с участием автомобиля и большегруза на 115 км дороги М-3 «Украина» под Калугой. По информации прокуратуры региона, проводится проверка.

«В результате ДТП погибли водитель и три пассажира Hyundai», - сказано в сообщении.

По предварительной информации, легковой автомобиль Hyundai и большегруз столкнулись вечером в воскресенье, 31 октября. Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с ДТП. Выясняются обстоятельства ДТП.

В сентябре на автомобильной дороге «Медынь-Гусево-Гереево» Калужской области КамАЗ столкнулся с автобусом. Сообщалось, что в результате трагедии 11 человек пострадали, трое из них погибли.