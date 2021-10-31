Байден оценил прошедший саммит G20 в Риме

Президент США Джо Байден по окончании саммита G20 в Риме заявил, что в результате 16-й встречи Группы двадцати удалось добиться прогресса по борьбе с пандемией, восстановлению экономики и кризису с климатом.

Глава страны отметил, что 2021-й год был отмечен глобальными вызовами, из которых критическими являются пандемия, постоянное экономическое восстановление и борьба с климатическим кризисом.

«Я считаю, что мы добились осязаемого прогресса в каждом из этих вопросов, в частности из-за намерения этого добиться, с которым сели за стол переговоров США», - отметил Байден на пресс-конференции по итогам встречи на высшем уровне.

Генсек ООН Антониу Гутерреш в свою очередь заявил, что саммит G20 не оправдал его ожиданий, и он покидает Рим с несбывшимися надеждами, но «они все же не похоронены». Самым большим разочарованием глава ООН назвал как раз вопрос соглашений по климату, поскольку страны «двадцатки» не подтвердили в итоге свое стремление приложить усилия для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5 градуса.