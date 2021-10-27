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Маск стал богатейшим человеком в истории подсчетов Forbes

Кира Тило
01:43 27.10.2021
Сообщается, что его состояние приближается к 300 миллиардам долларов. 
Маск стал богатейшим человеком в истории подсчетов Forbes
© Фото: Patrick Pleul ZB Globallookpress
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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал богатейшим человеком в истории подсчетов Forbes, передает издание. Отмечается, что это связано с ростом стоимости акций Tesla. Согласно данным издания, состояние Маска приближается к 300 миллиардам долларов. 

«Forbes оценивал состояние Маска в $271,3 млрд на момент закрытия рынков в понедельник, что примерно на $41,7 млрд больше, чем в пятницу. Причина - в 13%-ном скачке акций Tesla и более 16 млн опционов на акции Tesla стоимостью $16,1 млрд», - говорится в сообщении.

В начале октября Илон Маск заявил о желании создать сверхзвуковой электрический самолет. При этом он полагает, что у него не хватит времени на эту задачу, поскольку «если добавлю себе еще работы, мой мозг просто взорвется». 

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