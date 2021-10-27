Елизавета II решила отдохнуть и отменила свое участие в климатическом саммите

Королева Великобритании Елизавета II отменила свое участие в климатическом саммите COP26 (26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - прим. ред.), который пройдет в Шотландии, в городе Глазко. Об этом сообщил Букингемский дворец, передает телеканал Sky News.

«После рекомендации отдохнуть, королева занимается несложными обязанностями в Виндзорском замке. Ее Величество с сожалением приняла решение, что не поедет в Глазго для участия в вечернем приеме саммита по климату COP26 в понедельник, 1 ноября. Ее Величество разочаровано тем, что не сможет принять участие в приеме, однако направит видеообращение собравшимся делегатам», - сказано в заявлении.

Ранее Елизавета II провела ночь в госпитале. После этого врачи настоятельно советовали 95-летней королеве отдохнуть несколько дней и пройти некоторые медицинские процедуры.