Полицейские установили родителей, оставивших ребенка на станции «Курская»

Сотрудники полиции на московским метрополитене нашли родителей, которые оставили малолетнего ребенка в коляске на станции метро «Курская». Предполагаемый отец мальчика, когда с ним встретились правоохранители, был нетрезв.

«Также установлена мать несовершеннолетнего, которая вызвана в отдел полиции, после чего ребенок будет передан матери», - цитирует ТАСС представителя полиции.

Ранее сообщалось ранее, на станции «Курская» мужчина оставил коляску с ребенком в вагоне поезда, выйдя оттуда из вагона метро в 14:45.