В стране и мире Бузова отреагировала на решение МХАТ об отмене спектакля с ее участием Елизавета Потейчук Телеведущая пожелала театру таких же успешных продаж на все спектакли, как были на постановке с ее участием. © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press Читайте нас на: Телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала новость об отмене спектакля с ее участием «Чудесный грузин» во МХАТ. Обращение Бузова опубликовала в своем Instagram. «Уважаемый МХАТ, желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакле с моим участием», - говорится в опубликованном ею сториз. © buzova86, Instagram Ранее генеральный директор МХАТа Владимир Кехман принял решение о переносе спектакля «Чудесный грузин» с участием телеведущей и певицы Ольги Бузовой, который должен был состояться 2 ноября. При этом в театре подчеркнули, что МХАТ не снимает спектакль из репертуара, а переносит на неопределенный срок. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика