Бузова отреагировала на решение МХАТ об отмене спектакля с ее участием
Телеведущая пожелала театру таких же успешных продаж на все спектакли, как были на постановке с ее участием.
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
Телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала новость об отмене спектакля с ее участием «Чудесный грузин» во МХАТ. Обращение Бузова опубликовала в своем Instagram.
«Уважаемый МХАТ, желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакле с моим участием», - говорится в опубликованном ею сториз.
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