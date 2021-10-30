Летчик-космонавт Корниенко рассказал о последствиях магнитной бури для экипажа МКС

Землю накрыли сильнейшие за последние годы магнитные бури. Накануне ученые РАН сообщили о вспышке на Солнце высшего класса «Х». Агрессивные последствия вспышек на солнце могут ощущать и космонавты МКС. Об этом «Звезде» рассказал летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко.

«Ситуация не новая. Мы периодически в нее попадаем и на Земле и космосе. Выходит из строя аппаратура быстрее, на экипаж это действует все не очень хорошо», - сказал Корниенко.

Корниенко добавил, что на космонавтов в разы влияет избыточное излучение.

«Мы вынуждены уходить от активной солнечной вспышки в удаленные отсеки, наиболее защищенные. Специального убежища на станции нет, но есть отсеки, которые наименее подвержены радиации. Нам "Земля рекомендует" туда уходить», - заключил Корниенко.

Ранее руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин в беседе со «Звездой» прокомментировал предупреждение российских ученых о крупнейших магнитных бурях за последние несколько лет с 30 октября. По словам специалиста, сильные магнитные бури придут с большой вероятностью, однако Абунин выразил сомнения насчет нарушений в работе связи.