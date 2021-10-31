Роспотребнадзор поможет отравившимся в Египте россиянам подать иски

В Роспотребнадзоре сообщили, что посодействуют россиянам, которые во время отдыха в отеле Египта получили пищевое отравление из-за некачественных продуктов на обеде. Ведомство окажет юридическую поддержку и поможет изложить свои претензии и подать коллективные иски.

«В адрес Египетской Республики по линии МИДа направлены запросы по ситуации», - цитирует сообщение Роспотребнадзора РИА Новости.

Подать обращение о помощи можно через форму на сайте ведомства. Прокуратурой Хургады, где произошел инцидент, начато расследование по факту происшествия.

Предположительно, как полагают сами российские туристы, причиной их отравления могло стать несвежее мясо или вода. У нескольких человек поднялась температура тела до 38 градусов.