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Чавушоглу призвал Киев не ассоциировать с Турцией купленные беспилотники

Елизавета Потейчук
16:59 31.10.2021
Министр также подчеркнул, что Турция находила у боевиков оружие российского производства, и при этом Анкара не обвиняла Москву в этих случаях.
Чавушоглу призвал Киев не ассоциировать с Турцией купленные беспилотники
© Фото: Yulii Zozulia, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Украина не должна ассоциировать беспилотный летательный аппарат Bayraktar, приобретенный у Турции, со страной-производителем. Такое мнение глава турецкого МИД высказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. То есть как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине. Украина должна перестать использовать название нашей страны», — считает дипломат.

Чавушоглу также подчеркнул, что турецкие военнослужащие в ходе борьбы «с терроризмом в разных странах» находили у боевиков самые разные виды оружия, в том числе и российского производства. Он отметил, что при таких случаях Россия никогда не подвергалась обвинениям со стороны Турции.

Ранее глава МИД РФ обсудил боснийское урегулирование с Чавушоглу «на полях» саммита G20. Стороны обсудили вопрос стабилизации обстановки на Балканах и в Закавказье, в частности, возможность совместных шагов по содействию боснийскому урегулированию.

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