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Радикалы напали на съемочную группу телеканала в украинских Сумах

Кира Тило
02:12 31.10.2021
Видео нападения опубликовал ведущий канала Назаров.
Радикалы напали на съемочную группу телеканала в украинских Сумах
© Фото: UA.National.Police Facebook
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В городе Сумы на востоке Украины около 50 радикалов напали на съемочную группу телеканала «Наш». Об этом сообщил ведущий канала Максим Назаров.

«На нашу съемочную группу напали в Сумах. Президент Зеленский, это страна, которую вы строите», - написал Назаров в Telegram.

Также телеведущий выложил видео. На кадрах видно, как молодые люди в камуфлированной униформе толкают корреспондента и оператора, пытаются отобрать камеру и нецензурно требуют покинуть Сумы. 

В сентябре несколько десятков украинских радикалов забросали дымовыми шашками и файерами дом главы политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, находившегося под круглосуточным домашним арестом. В партии это расценили как давление на Медведчука, поддерживаемое, в свою очередь, украинской властью.

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