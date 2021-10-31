Радикалы напали на съемочную группу телеканала в украинских Сумах

В городе Сумы на востоке Украины около 50 радикалов напали на съемочную группу телеканала «Наш». Об этом сообщил ведущий канала Максим Назаров.

«На нашу съемочную группу напали в Сумах. Президент Зеленский, это страна, которую вы строите», - написал Назаров в Telegram.

Также телеведущий выложил видео. На кадрах видно, как молодые люди в камуфлированной униформе толкают корреспондента и оператора, пытаются отобрать камеру и нецензурно требуют покинуть Сумы.

В сентябре несколько десятков украинских радикалов забросали дымовыми шашками и файерами дом главы политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, находившегося под круглосуточным домашним арестом. В партии это расценили как давление на Медведчука, поддерживаемое, в свою очередь, украинской властью.