Украинские радикалы забросали файерами и дымовыми шашками дом Медведчука

Несколько десятков украинских радикалов забросали дымовыми шашками и файерами дом главы политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, находившегося под круглосуточным арестом. Об этом сообщается на сайте партии.

«Вандалы, напавшие на дом политика, забрасывали дом файерами и дымовыми шашками, расписывали забор оскорбительными надписями, блокировали дорогу», - отмечается в сообщении.

В партии совершенные действия расценили как давление на Медведчука, поддерживаемое, в свою очередь, украинской властью.

Сам же политик, комментируя произошедшее, подчеркнул, что никто не сможет остановить борьбу, которая ведется «за прекращение их преступного курса, за соблюдение Конституции и законов, за превращение Украину в успешное государство».