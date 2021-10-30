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Врач назвал способы избежать переедания

Кира Карон
10:02 30.10.2021
Таких продуктов-триггеров обычно немного. Их опасность в том, что человек не может остановиться, съев первый кусок.
Врач назвал способы избежать переедания
© Фото: West Coast Surfer, moodboard, Globallookpress
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Врач-психотерапевт и диетолог Сергей Обложко рассказал, как человеку избежать переедания. Во избежание этого человеку необходимо определить для себя продукты, которые заставляют терять контроль за пищевым поведением.

По словам эксперта, как правило, это что-то жирное, сладкое или соленое. Таких продуктов-триггеров обычно немного. Их опасность в том, что человек не может остановиться, съев первый кусок.

По мнению диетолога, необходимо придерживаться двух правил. Во-первых, проще не начинать употреблять такую еду, чем пытаться остановиться. Во-вторых, покупку таких продуктов нужно откладывать как можно дольше. Тяга, по совету врача, должна снижать с каждым днем, передает Sputnik.

Ранее немецкие ученые выявили одну из причин переедания. Для этого специалисты Института исследования метаболизма имени Макса Планка взяли 12 добровольцев и разделили их на две группы.

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