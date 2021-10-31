Российские гимнастки победили в групповых упражнениях с мячами на ЧМ

В Японии на чемпионате мира по художественной гимнастике российские спортсменки взяли золото в групповых упражнениях с мячами.

Сборную страны представляли Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева. Своим выступлением команда РФ набрала 46,000 балла. Команда из Италии взяла, бронзу забрали японки.

Ранее российская команда по художественной гимнастике завоевала золотые медали в групповом многоборье чемпионата мира, проходящего в Японии. Команда получила 88,350 балла за выступление с тремя обручами и двумя парами булав, а также пятью мячами.