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«Концов не найдем»: глава Крыма предсказал судьбу скифского золота на Украине

Анна Берестовая
01:28 31.10.2021
Глава Крыма предсказал, что скифское золото окажется в частных коллекциях.
«Концов не найдем»: глава Крыма предсказал судьбу скифского золота на Украине
© Фото: Zamir Usmanov Russian Look Globallookpress
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При передаче скифских сокровищ украинскому государству культурное наследие Крыма окажется потеряно для общественности и попадет в частные коллекции. Такое мнение выразил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Он заметил, что практически все руководители украинского государства были заняты обеспечением поиска различных артефактов на территории Крымского полуострова. В связи с этим, как предсказал Аксенов, все, что окажется на ответственном хранении чиновников Украины, перейдет, по его мнению, в частную коллекцию президента Украины Владимира Зеленского.

«Концов мы больше не найдем», - заметил глава республики.

Как обозначил Аксенов в эфире телеканала НТВ, именно такое развитие событий и станет «победой» украинских властей.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил произвести проверку обстоятельств, в соответствии с которыми крымская коллекция золота оказалась передана Украине. Следственным органам России поручили содействовать расследованию событий совместно с МИД России.

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