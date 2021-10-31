«Концов не найдем»: глава Крыма предсказал судьбу скифского золота на Украине

При передаче скифских сокровищ украинскому государству культурное наследие Крыма окажется потеряно для общественности и попадет в частные коллекции. Такое мнение выразил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Он заметил, что практически все руководители украинского государства были заняты обеспечением поиска различных артефактов на территории Крымского полуострова. В связи с этим, как предсказал Аксенов, все, что окажется на ответственном хранении чиновников Украины, перейдет, по его мнению, в частную коллекцию президента Украины Владимира Зеленского.

«Концов мы больше не найдем», - заметил глава республики.

Как обозначил Аксенов в эфире телеканала НТВ, именно такое развитие событий и станет «победой» украинских властей.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил произвести проверку обстоятельств, в соответствии с которыми крымская коллекция золота оказалась передана Украине. Следственным органам России поручили содействовать расследованию событий совместно с МИД России.