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Синоптик рассказал, какую погоду ждать в ноябре в России

Кира Тило
03:35 29.10.2021
Также сообщается, что на 90% территории страны осадков будет около нормы.
Синоптик рассказал, какую погоду ждать в ноябре в России
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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На большей части России температура в ноябре будет выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 

«По всей территории страны ноябрь ожидается выше нормы, но в отдельных регионах около нормы. Выше нормы температура будет почти на всей Европейской территории России, а исключение составит только самый юг региона. Выше нормы будет также в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири и в Дальневосточном федеральном округе, особенно в Якутии», - сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что около нормы будет в средней Сибири, в Томской и Кемеровской областях, на Чукотке и Камчатке. Также на 90% территории страны осадков будет около нормы, передает РИА Новости слова Вильфанда.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву придет зимняя погода. По словам синоптика, в столичном регионе снег будет не раньше третьего ноября.

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