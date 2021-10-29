Синоптик рассказал, какую погоду ждать в ноябре в России

На большей части России температура в ноябре будет выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По всей территории страны ноябрь ожидается выше нормы, но в отдельных регионах около нормы. Выше нормы температура будет почти на всей Европейской территории России, а исключение составит только самый юг региона. Выше нормы будет также в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири и в Дальневосточном федеральном округе, особенно в Якутии», - сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что около нормы будет в средней Сибири, в Томской и Кемеровской областях, на Чукотке и Камчатке. Также на 90% территории страны осадков будет около нормы, передает РИА Новости слова Вильфанда.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву придет зимняя погода. По словам синоптика, в столичном регионе снег будет не раньше третьего ноября.