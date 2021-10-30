Количество суточных заражений COVID-19 в РФ достигло 40 тысяч

Сегодня, 30 октября, в России был зафиксирован очередной рекорд заболеваемости коронавирусом. По данным Оперштаба, выявлено 40 251 заражений в сутки. Наибольшее число зараженных выявлено в Москве - 7276 человек.

Таким образом общее число зараженных составило 8 472 797 человек. При этом за сутки выздоровело 28 909 человек.

Ранее руководство Росздравнадозора направилось в четыре региона России, где наблюдается сложная обстановка с коронавирусной инфекцией. Представители службы проведут методические рекомендации по борьбе с болезнью.