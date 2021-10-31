В Подольске неизвестный прошел по проводу между многоэтажками

Житель подмосковного Подольска снял на видео человека, который по неизвестной причине балансировал на проводе или канате, протянутом между двумя многоэтажными домами.

На кадрах видно, что на человеке была надета страховка - виден характерны пояс и канат возле ног. Судя по звуку видео, на улице было достаточно ветрено.

«А тем временем в Кузнечиках люди потихонечку сходят с ума на карантине...», - прокомментировали видео в соцсетях.

В сентябре в Париже канатоходец Натан Полан прошел по тросу на 70-метровой высоте от Эйфелевой башни до театра Шайо. Полан преодолел маршрут со страховкой за 30 минут.