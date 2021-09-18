Канатоходец прошел по тросу над Парижем на высоте 70 метров
Натан Полан совершил переход по канату над Парижем на высоте 70 метров.
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Французский канатоходец Натан Полан прошел по тросу на 70-метровой высоте от Эйфелевой башни до театра Шайо. Расстояние между пунктами составило 670 метров.
Полан преодолел маршрут со страховкой за 30 минут. Его переход транслировал в прямом эфире французский телеканал BFM. Канатоходец чувствовал себя на высоте комфортно несмотря на легкий ветер.
Жители Парижа, наблюдавшие представление снизу, несколько раз подарили аплодисменты Полану.
Анонсирован еще один переход канатоходца от Эйфелевой башни до театра Шайо, сообщает ТАСС. Полан приурочил свою акцию к празднованию Дней европейского наследия.