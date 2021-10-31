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Израильские истребители сопроводили американский бомбардировщик в небе Израиля

Кира Тило
00:46 31.10.2021
Сообщается, что этот полет - «продолжение сотрудничества с американскими войсками».
Израильские истребители сопроводили американский бомбардировщик в небе Израиля
© Фото: idf.il
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Израильские истребители F-15 сопроводил стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США в небе Израиля. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии. 

«Истребители F-15 сопровождали американский B-1B, который пересек Израиль в направлении Персидского залива. Этот полет является продолжением оперативного сотрудничества с американскими войсками в регионе», - говорится на сайте ЦАХАЛ.

Ранее российские истребители Су-30 сопроводили два американских бомбардировщика над Черным морем. Полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Истребители не допустили нарушения границы России. 

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