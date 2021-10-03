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В ГИБДД уточнили число пострадавших в аварии с автобусом под Хабаровском

Анна Берестовая
00:09 03.10.2021
В управлении ГИБДД Хабаровского края указали число пострадавших при ДТП с автобусом.
В ГИБДД уточнили число пострадавших в аварии с автобусом под Хабаровском
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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В результате ДТП с пассажирским автобусом, произошедшего в Хабаровском крае, пострадали 12 человек. Такие цифры, по информации ТАСС, назвали в пресс-службе управления ГИБДД региона.

Согласно данным государственной инспекции, 12 человек, получивших повреждения при аварии, обратились в скорую помощь. Всех обратившихся, как пишет СМИ, доставили в центральную районную больницу села Троицкое.

Ранее поступала информация о восьми пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. Кроме того, указывалось, что госпитализация потребовалась лишь пятерым из получивших повреждения людей.

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