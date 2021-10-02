СМИ: восемь человек пострадали в ДТП с автобусом под Хабаровском

Пресса сообщила, что в Хабаровском крае автобус с пассажирами в салоне попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате случившегося, согласно СМИ, пять человек были доставлены в медицинские учреждения.

Соответствующую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Еще три человека, как указывает агентство, получили легкие повреждения.

Согласно предварительным данным, транспортное средство во время движения съехало в кювет. ДТП произошло в Нанайском районе. Подробности случившегося в настоящее время уточняются.